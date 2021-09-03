17 yaşındaki kuryenin feci ölümü
17 yaşında motorlu kurye olarak hizmet veren genç, motoruyla seyir halindeyken rögar kapağına takılarak hayatını kaybetti.
Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; Darıca’da motorlu kurye olarak hizmet veren 17 yaşındaki Muhammet Talha Karabacak, Sokullu Caddesi'nde yapılan yol çalışması nedeniyle rögar kapağının boşluğuna takılarak kaza geçirdi.
Feci şekilde yaralanan genç kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Talha'nın vefatı ilçeyi adeta yasa boğdu.
"YÜREĞİMİZ YANIYOR"
CHP Kocaeli Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, acılı aileye baş sağlığı diledi. Aktaş, sosyal medya hesabından, "Yüreğimiz yanıyor. Aylardır her platformda söylemekten dilimizde tüy bitti yollarımızın durumu içler acısı, kontrolsüz, denetimsiz iş güvenliği alınmadan yapılan alelade çalışmaların sonucu olarak bir canımız yitip gitti" ifadelerini kullandı.
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