Korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi
Mazıdağı-Diyarbakır karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.
63 ADA 111 plakalı Fiat marka otomobil ile 23 AAF 566 plakalı Ford marka otomobil ve plakası henüz öğrenilemeyen bir aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri trafiğin akışını güvenli bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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