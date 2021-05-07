18 yaşındaki kurye yemek siparişi götürürken kaza yaptı
Antalya’da yemek siparişini götürürken park halinde belediye otobüsüne çarpan motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Muhammet Bedirhan Tik (18), 07 AHA 249 plakalı motosikletiyle yemek siparişini götürmek için yola çıktı.
Kurye, bilinmeyen bir nedenden ötürü park halindeki Konyaaltı Belediyesi’ne ait 07 FAM 55 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan Tik, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası otobüs ve motosiklette ise maddi hasar oluştu.
Kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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