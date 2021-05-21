18 yaşından küçük vatandaşların BES'e dahil edilmesiyle ilgili hükümler içeren teklif kabul edildi
Bireysel Emeklilik Sistemi'ni güçlendirmeye yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi 18 yaşından küçüklere de bireysel emeklilik imkanı sağlıyor. .
Bireysel emeklilik alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.
Dernek, vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimleri 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılabilecek. Şirketler, aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapmayacak, giriş aidatı almayacak.
Meclis'teki görüşmelerde teklife yeni maddeler de eklendi. Hazine arazisi üzerine kurulu turistik tesislerin ecrimisil ödemeleri 30 Kasım 2022'ye ertelendi.
Siyasi Partiler Yasası'nda yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan taşınmaz mal bildiriminin limiti 100 liradan bin 500 liraya çıkarıldı.
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