18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu! Kritik veriler açıklandı

03 Ağustos 2021 Salı, 10:03

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık yüzde 18,7 olurken aylık yüzde 1,6 olarak kaydedilmişti. Ankete katılan 21 kurumdan en düşük beklentiyi paylaşan kurum Temmuz'da aylık enflasyonun yüzde 1,1 olmasını beklerken yıllık enflasyonun yüzde 18,1 olarak gerçekleşmesini bekliyordu. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise enflasyonun Temmuz'da aylık yüzde 2 olarak gerçekleşmesini beklerken yıllık yüzde 19,2 olmasını öngörmüştü.

ÖNCÜ GÖSTERGELERDE ARTIŞ KAYDEDİLMİŞTİ

Enflasyon verileri için öncü göstergelerden biri olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 17'nin üzerine çıkmıştı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,52 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,12 yükseldi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 17,38, toptan fiyatlarda yüzde 27,63 düzeyinde gerçekleşti.

"ŞİRKETLER FİYATLARINA YÜZDE 30 ZAM YAPTI"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 3. Enflasyon Raporu'nda 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncellemişti. 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize eden TCMB, 2023 enflasyon tahminini ise yüzde 5 olarak korumuştu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etti. Kavcıoğlu, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söyledi. Kavcıoğlu şirketlerin fiyatlarına yüzde 30 seviyesinde artış yaptığını da belirtmişti.

Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelenin toplumsal mutabakatla yapılması gerektiğini söylediği konuşmasında, “Enflasyon davranışları bozuldu, TCMB yalnız kaldı, eşgüdüm gerekli. Enflasyonla mücadeleyi vatandaştan, firmalara odalardan kurumlara herkesin içselleştirmesi gerek.” dedi.



