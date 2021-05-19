19 Mayıs, Samsun'daki etkinliklerle kutlanacak
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da etkinliklerle kutlanacak.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere, Samsun’a gelişinin; 102. yılında; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi bugün saat 11.00’de Atatürk Anıtına çelenk sunacak, saat 18.00’de ise Ellialtılar DSİ önünden başlayacak “19 Mayıs Atatürk’e Saygı Yürüyüşü” gerçekleştirecek. ADD Başkanı Dr. Işık Özkefeli “Maskeni tak, bayrağını al gel. Şehrimizin sembolü en büyük milli bayramımızı coşku ile kutlayalım” çağrısında bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sabancı Vakfı’nın işbirliği ile hayata geçirdiği Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 102. yılında Sabancı Vakfı’nın ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde ziyarete açıldı. Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi www.samsun.bel.tr adresi ve www.sabancivakfi.org adreslerinden 19 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren gezilebilecek. Müzede, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli belgeler sergileniyor.
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