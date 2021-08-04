2 Ağustos’a dek yanan alanlar uydu üzerinden tespit edildi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Yetkililerin şu ana kadar yangından etkilenen alan büyüklükleri ile ilgili bir açıklama yapmamasına karşın Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, yanan alanların büyüklüğünü uydu görüntüleri üzerinden tespit etti.

Buna göre 2 Ağustos’a kadar 547 bin dekar alan yandı. Türk, Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde yangından etkilenen alanın 102 bin dekar olduğunu, Marmaris’te 95 bin dekar alanın yandığını, Antalya Manavgat’ta süren yangında ise 350 bin dekar alanın etkilendiğini bildirdi.



