Kılıçdaroğlu’dan kritik sığınmacı açıklaması: Yangınlar sürerken bu konuya değinmek zorunda kaldım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye seslendiği bir Twitter paylaşımında, "ABD'ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan’ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamaz" dedi.

Yangınlardan canımız yanarken, sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyuyorum ama ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilginize arz ederim sevgili halkım... — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 3, 2021