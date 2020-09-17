'2 bin imza bulamadık, bu ayıp bize yeter!'

17 Eylül 2020 Perşembe, 09:35

AKP'nin baroları bölmek için yasalaştırdığı “çoklu baro” düzenlemesinin ardından İstanbul'da yeni baro kurmak isteyen yandaş hukukçular, yasanın gerektirdiği sayıda avukatın imzasına ulaşamadı. Yasa gereği en az 5 bin avukatın kayıtlı olduğu ilde 2 bin avukatın imzasıyla yapılacak başvuru sonucunda yeni bir baro kurulabiliyor.

"Proje"de gelinen bu tıkanma hali, AKP'deki "Pelikan" denen ekibin önde gelenlerinden olduğu iddia edilen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt tarafından sosyal medyada ortaya konuldu.

Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 50 bine yakın avukat olmasına rağmen 2000 avukatın imzasına ulaşamadıklarını belirten Öğüt, tepkisini "Bu bize ayıp olarak yeter!" diyerek dile getirdi. Öğüt, yeni baronun kurucular kurulunda yer alan Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı için de "garabet" ifadesini kullandı.



