2 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen illere Bilecik ve Erzincan da eklendi. Böylece maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 54'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2020 Cumartesi, 13:28
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Koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen illere Bilecik ve Erzincan da eklendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 54'e yükseldi.

Kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantıları sonrası valiler tarafından açıklandı.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER;

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.


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