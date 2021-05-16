Sakaryaspor - Vanspor maçı, kaçak seyirciler nedeniyle gecikmeli oynandı

16 Mayıs 2021 Pazar, 21:08

Misli.com 2. Lig play-off'larında oynanan Sakaryaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK müsabakası, stadyuma taraftarların girmesi nedeniyle karşılaşmanın hakemi tarafından yaklaşık 20 dakika gecikmeli başlatıldı.

Sakarya yerel basınında yayınlanan haberlere göre 20:00'de başlaması planlanan karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'na yaklaşık 200 seyircinin kaçak şekilde girmesi sebebiyle maçı başlatmadı. Sahaya çıkmayan Özdamar, stadyumdaki seyircilerin dışarı çıkarılmaması durumunda maçı başlatmayacağını belirtti.

Taraftarların tribünden çıkarılmasının ardından ilk düdük, 20 dakika gecikmeli şekilde çaldı. Polis, tribüne yeniden girmeye çalışan taraftarlara müdahale etti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.