2. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Misli.com 2. Lig'de normal sezonun bitmesiyle play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı açıklandı. Play-off finali, 28 Mayıs'ta oynanacak.
Misli.com 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final ilk maçları 12 Mayıs Çarşamba, rövanş maçları ise 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında olacak. Yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak. Final maçının oynanacağı yer daha sonra ilan edilecek.
Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek final programı şöyle:
12 Mayıs Çarşamba:
Beyaz Grup
16.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon
16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor
Kırmızı Grup
16.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor
16.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor
16 Mayıs Pazar:
Beyaz Grup
16.00 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24Erzincanspor
20.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor
Kırmızı Grup
16.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor
20.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor
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