TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor, kupasını aldı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 37 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor, kupasını düzenlenen törenle aldı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 37 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükselen İstanbul ekibi Eyüpspor, kupasını aldı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda Silahtaroğlu Vanspor FK ile oynanan maçtan sonra düzenlenen törende Eyüpspor'a kupa ve madalyalarını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez verdi.
Ali Düşmez kupa töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük özveri içerisinde zor bir sezonu tamamladık. Futbol ailesi olarak omuz omuza bugünleri de atlatacağız. Eyüpspor büyük bir emek vererek hak ettiği şampiyonluğa ulaştı. Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına Eyüpspor camiasını tebrik ediyor, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum" dedi.
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