2 yıl önce bina çöktükten sonra başlatılan projede yangın çıktı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:58

Kağıthane'de 22 Nisan 2019 yılında bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina da çökmüş ve ardından bölgedeki riski binalar yıkılmıştı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak, TOKİ işbirliği ile yeni konut ve işyerlerinin yapımı için çalışmalar başlatılmıştı.

Bugün ise çalışmaları devam eden Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde TOKİ'ye bağlı inşaat şantiyesinde saat 10.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yalıtım malzemeleri alev aldı. Malzemelerin alev aldığını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da işçiler, yanan binadaki arkadaşlarına haber vererek dışarı çıkmalarını sağladı. Alevler kısa sürede binanın ön cephesini kapladı. Binanın ön cephesini saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi alındı.

"HAK GASPINA UĞRAMAKTAN KORKUYORUZ"

Evlerinin inşaatının bitmesini bekleyen mahalle sakinleri ise, "Önce binalarımız gitti, şimdi de yangın çıktı. Bize inşaat 2021 yılı Ağustos ayında bitecek dediler ama projenin daha yarısı bile bitmiş değil. Binanın yapılan kısmında da nedenini henüz bilmediğimiz bir şekilde yangın çıktı. 'Kiralarınız ayın 1 ile 5'i arasında yatacak' denmişti. Biz kiralarımızı ayın 10'unda alıyoruz, ev sahiplerimizle sorun yaşıyoruz. Henüz bir sözleşme bile yapılmadı. Açıkçası hak gaspına uğramaktan ve inşaatın bize söz verildiği gibi devam etmemesinden korkuyoruz" ifadelerini kullandı.



