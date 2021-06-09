20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, 12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, bu yıl 51'incisi düzenlenecek şampiyona, Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz yıl 14'ü altın toplam 40 madalya ile en başarılı ekibin Türkiye olduğu organizasyona, 16 ülkeden 334 atletin katılacağı kaydedildi.
Şampiyonada milli takımın 42 branşta 86 atletle madalya için yarışacağı aktarıldı.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Erdoğan'dan, 'Sedat Peker' açıklaması
- El altından BioNTech iddiası
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- Toklu hakkında çarpıcı iddia: Patronun doğum gününde
- Fatih Altaylı'dan olay 'Veyis Ateş' açıklaması!