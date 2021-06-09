<p>Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın ismi, çeşitli kulüplerle anılmaya başladı.</p>
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Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın ismi, çeşitli kulüplerle anılmaya başladı.

<p>Yunan basınından Metrosport.gr, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Pelkas'ı transfer etmeyi hedeflediğini, mavi-beyazlı kulübün Fenerbahçe'ye henüz resmi teklif iletmediğini okuyucularıyla paylaştı.&nbsp;</p>
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Yunan basınından Metrosport.gr, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Pelkas'ı transfer etmeyi hedeflediğini, mavi-beyazlı kulübün Fenerbahçe'ye henüz resmi teklif iletmediğini okuyucularıyla paylaştı. 

<p>Haberde, sarı-lacivertlilerin yüksek bonservis talebinden dolayı sürecin uzayabileceği belirtildi.</p>
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Haberde, sarı-lacivertlilerin yüksek bonservis talebinden dolayı sürecin uzayabileceği belirtildi.

<p>27 yaşındaki Yunan futbolcu, 2020 yazında PAOK'tan transfer olduğu Fenerbahçe'de çıktığı 32 Süper Lig maçında yedi gol ve sekiz asiste imza attı.</p>
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27 yaşındaki Yunan futbolcu, 2020 yazında PAOK'tan transfer olduğu Fenerbahçe'de çıktığı 32 Süper Lig maçında yedi gol ve sekiz asiste imza attı.

<p>Fenerbahçe ile 2023 yazına kadar kontratı bulunan Pelkas'ın ismi, geçtiğimiz günlerde Rus kulübü Rubin Kazan ile anılmıştı.</p>
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Fenerbahçe ile 2023 yazına kadar kontratı bulunan Pelkas'ın ismi, geçtiğimiz günlerde Rus kulübü Rubin Kazan ile anılmıştı.

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