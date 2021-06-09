Paulo Fonseca'nın Tottenham ile anlaştığı iddia edildi
Premier Lig'de Tottenham'ın Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Sky Sports Italia'da yer alan haberde, Tottenham'ın yeni antrenörün Paulo Fonseca olduğu iddia edildi.
Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala Jose Mourinho'nun görevine son veren Tottenham daha önce Antonio Conte'ye teklif götürmüştü. İtalyan teknik adamın ekibinde yer alacak isimlerin ücretleri ve sayısında anlaşma sağlayamayan Tottenham yönetiminin Conte ile görüşmeleri sonlandırdığı belirtilmişti.
ROMA'DAN AYRILDI
2019 yılında Shaktar Donetsk'ten ayrılarak Roma'nın başına geçen Fonseca'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanmış ve yerine Jose Mourinho'nun geçeceği ifade edilmişti. Roma ve Shaktar Donetsk haricinde Porto ve Paços Ferreira'yı çalıştıran Portekizli teknik adam, Ukrayna'da üst üste üç kez lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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