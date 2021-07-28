TOKYO 2020 | Kristof Milak, Michael Phelps'in rekorunu kırarak altın madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre kelebekte Macar yüzücü Kristof Milak, Michael Phelps'e ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalyayı Macaristan'dan Kristof Milak, olimpiyat rekoru kırarak kazandı.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre kelebek stilde 21 yaşındaki Milak, altın madalyaya 1.51.25'lik derecesiyle ulaştı.
Bu derecesiyle Milak, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 2008 Pekin'de 1.52.03'lük derecesiyle ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps'e aitti. Macar sporcu aynı zamanda bu stilde, 2019'dan bu yana 1.50.73'lük zamanıyla dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.
200 metre kelebekte gümüş madalyayı Japon Tomoru Honda, bronz madalyayı ise İtalyan Federico Burdisso elde etti.
Video Haberler
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti