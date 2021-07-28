TOKYO 2020 | Judoda Michael Zgank son 16 turuna yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judoda 90 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, Ivan Felipeni Silva Morales'i yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

AA
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 06:57
TOKYO 2020 | Judoda Michael Zgank son 16 turuna yükseldi.
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 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turuna yükseldi.

Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, Kübalı rakibi Ivan Felipeni Silva Morales'e waza-ari ile üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown ile karşı karşıya gelecek.


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