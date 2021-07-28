Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılan kadın sporcular önyargıları yıktı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Nazlı Savranbaşı, Eda Tuğsuz, Yasemin Adar, İlke Özyüksel, Yasemin Ecem Anagöz, Meryem Bekmez, Serap Özçelik Arapoğlu, Beril Böcekler, Ecem Güzel ve nice kadın sporcu toplumdaki önyargıları yıkıyor. Kadınlar artık sadece izleyici değil, sahada da ben varım diyor; güreş de yapıyor, karate de.

Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılan kadın sporcu oranları ilk kez erkek sporcu oranına neredeyse eşitlendi ve yüzde 49 oldu. Türkiye 18 branşta 108 sporcu ile Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılıyor. Olimpiyatlarda Türkiye adına yarışan kadın sporcu oranı 50 kadın sporcu oldu.

EŞİTLİK GÜÇLENİYOR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi paydaşlığı ile ING Olimpik Kızlar Projesi’ni hayata geçiren ING Türkiye, proje ile kadının her platformda izleyici değil, sahadaki oyuncu olması gerektiğini vurguluyor. Olimpik Kızlar Projesi ile Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye adına yarışan 8 kadın sporcuyu 2019 ve 2020 yıllarında destekleyen şirket, olimpiyatlar ertelendiği için, 2021 yılında da desteğini devam ettirme kararı aldı ve destek verdiği sporcu sayısını 10’a çıkardı.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, kadın rol modellerin desteklenmesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine inandıklarını belirterek “Projemizle kadının her platformda izleyici değil, sahadaki oyuncu olması gerektiğini vurguluyoruz. Bu nedenle ‘bastırın kızlar’ diyerek hem onları cesaretlendiriyoruz hem de onları izleyen milyonlarca genç kıza ilham vermek istiyoruz” dedi.

KENDİNİZE İNANIN

Hem sporculara maddi destek sağlayarak hem de onların hikâyelerini iletişim çalışmalarında duyurarak binlerce genç sporcuya ilham vermeyi amaçlayan proje, bir taraftan sporcuların hikâyelerini anlatırken bir taraftan da genç kızlara “kendinize inanın” mesajını veriyor. Bir genç kızda bile başaracağına dair bir inanç yaratılırsa, bir kıvılcım bile oluşması sağlanabilirse geleceğe daha umutlu bakılabileceğine inanan banka, toplumsal cinsiyet alanında gerçekten bir değişiklik yaratılmasının sadece bugün yapılanlarla değil, gelecek nesillerle mümkün olduğunu vurguluyor.

Olimpik Kızlar Projesi’nin ayrıntıları şöyle: