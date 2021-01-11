2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu
2020 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği "Nomadland", En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil dört ödülün sahibi oldu.
Fotoğraf: Twitter (@nomadlandfilm)
Amerika'nın Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği tarafından dağıtılan ödüller bu hafta sonu sahiplerini buldu.
Ödüllerde ön plana çıkan, dünya prömiyerini Toronto ve Venedik film festivallerinde eş zamanlı olarak yapan, Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, Toronto Film Festivali'nde ise Halkın Seçimi Ödülü'nün sahibi olan "Nomadland" oldu.
Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil dört dalda ödüle değer görüldü.
Amerika'daki film eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen ödüllerin En İyi Film kategorisinde "Nomadland" 52 oy alırken, yine 2020'nin öne çıkan yapımları arasında bulunan, Kelly Reichardt imzalı "First Cow" ise 50 oy aldı.
İŞTE 2020 ULUSAL FİLM ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ ÖDÜLLERİ
En İyi Film
"Nomadland"
"First Cow"
"Never Rarely Sometimes Always"
En İyi Yönetmen
Chloé Zhao - "Nomadland"
Steve McQueen - "Small Axe"
Kelly Reichardt - "First Cow"
En İyi Belgesel
"Honeyland"
"American Factory"
En İyi Erkek Oyuncu
Delroy Lindo - "Da 5 Bloods"
Chadwick Boseman - "Ma Rainey’s Black Bottom"
Riz Ahmed - "Sound of Metal"
En İyi Kadın Oyuncu
Frances McDormand - "Nomadland"
Viola Davis - "Ma Rainey’s Black Bottom"
Sidney Flanigan - "Never Rarely Sometimes Always"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Maria Bakalova - "Borat Subsequent Moviefilm"
Amanda Seyfried - "Mank"
Youn Yuh-jung - "Minari"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Paul Raci - "Sound of Metal"
Glynn Turman - "Ma Rainey’s Black Bottom"
Chadwick Boseman - "Da 5 Bloods"
En İyi Senaryo
Eliza Hittman - "Never Rarely Sometimes Always"
Jon Raymond ve Kelly Reichardt - "First Cow"
Charlie Kaufman - "I’m Thinking of Ending Things"
En İyi Görüntü Yönetimi
Joshua James Richards - "Nomadland"
Shabier Kirchner - "Lovers Rock"
Leonardo Simões - "Vitalina Varela"
Yabancı Dilde En İyi Film
"Collective"
"Bacurau"
"Beanpole"
"Vitalina Varela"
En İyi Belgesel
"Time"
"City Hall"
"Collective"
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