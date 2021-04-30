2021 NFL Draftı’nda Trevor Lawrence ilk sıradan seçildi

30 Nisan 2021 Cuma, 12:18

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle NBA’de olduğu gibi sanal bir ortamda düzenlenen NFL draftı bu yıl Cleveland’da seyircilerle birlikte gerçekleşti. NFL tarihinde Cleveland drafta ilk kez ev sahipliği yaparken bu seneki seçmelerde takımlar ağırlıklı olarak oyun kuruculara yöneldi.

İLK İKİ SIRADA SÜRPRİZ ÇIKMADI

Amerikan basınında draft öncesinde çıkan haberlerde, son yılların en büyük potansiyeli olarak gösterilen Clemson Üniversitesi’nin oyun kurucusu Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars tarafından ilk sıradan seçildi. Draftın bir diğer gözde ismi Zach Wilson ise New York Jets tarafından ikinci sıradan seçildi. Her iki ismin de draft öncesi tahminlerde ilk iki sıradan seçilmesi bekleniyordu.

SÜRPRİZ SAN FRANCISCO 49ERS’TEN GELDİ

Draftta üçüncü sıradan seçim yapan San Francisco 49ERS North Dakota State Üniversitesi’nden oyun kurucu Trey Lance’i seçti. Son haftalarda çıkan haberlerde, 49ERS’in Mack Jones’a yönelebileceği belirtilmişti. Ayrıca draft öncesinde Kyle Pitts de üçüncü sıra için favorilerden biriydi. Drafttaki birçok isme göre küçük bir okuldan gelmesinden kaynaklı olarak tecrübesiz olan Trey Lance, North Dakota State’de sadece 17 maça çıkarken, geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle sadece bir maçta forma giyebildi.

PATRIOTS BRADY’NİN HALEFİNİ BULDU

Tom Brady’nin 2019’da takımdan ayrılmasından sonra oyun kurucu pozisyonu için arayışta olan New England Patriots, bu seneki draftta aradığı oyuncuyu buldu. Draftta 15. sıradan seçim yapan Patriots’ın draft sınıfındaki en yüksek potansiyele sahip beş oyun kurucudan birini alabilmesi için takas yapması gerektiği ifade edilmişti. Bu seneki seçmelerde üst sıralardan seçilmesi beklenen Mac Jones, ilk 14 sıradaki takımlar tarafından tercih edilmedi ve Patriots genç oyun kurucuyu seçme hakkı kazandı. Mac Jones, 21 yıldır takımın başında olan Bill Belichick döneminde ilk turdan seçilen ilk oyun kurucu oldu.

AARON RODGERS TAKIMA DÖNMEK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez NFL MVP’si seçilen Green Bay Packers’ın yıldız oyun kurucusu Aaron Rodgers’ın takımda mutsuz olduğu ve Packers’a dönmek istemediği belirtildi. ESPN’de yer alan haberde, Rodgers’ın takımın çalışma şeklinden mutlu olmadığı ifade edildi. San Francisco 49ERS ve Los Angeles Rams’in takas tekliflerinin geçtiğimiz aylarda reddedildiği kaydedilirken Packers Genel Menajeri Brian Gutekunst yaptığı açıklamada sezon öncesinde sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi.