2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
2021'de geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari geçim indirim (AGİ) ise bir çalışanın evli, bekar veya çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında asgari ücreti 2 bin 825 TL olarak açıkladı. Asgari ücret tutarının netleşmesinin ardından asgari geçim indirim tutarları da belli oldu.
Yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle:
Bekar: 268,162 TL
Evli eşi çalışmayan: 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12 TL
Evli eşi çalışan: 268,162 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL
AGİ NEDİR?
AGİ'nin açılımı, asgari geçim indirimidir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumu ve sahip olduğu çocuk sayısına göre miktar farklılık gösterir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.
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