2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde VAR kullanılacak

05 Ağustos 2021 Perşembe, 13:58

UEFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, UEFA İcra Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde VAR’ın kullanılacağı belirtildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da kullanılan VAR sisteminde sorun yaşanmamıştı.

EYLÜL’DE MAÇLAR BAŞLIYOR

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde gruplarda takımlar üç maçı geride bırakırken eylül ayında oynanacak dördüncü maçlarla birlikte VAR sistemi kullanılmaya başlanacak. Gruplarda oynanan ilk üç maçta VAR sistemi kullanılmamıştı.

UEFA’dan yapılan açıklamada VAR için gerekli sistemin federasyonlara sağlanacağı belirtildi.

A MİLLİ TAKIM YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde G Grubu’nda yer alan A Milli Takım, topladığı 7 puanla ilk sırada bulunuyor.

İlk maçta Hollanda’yı, ikinci maçta ise Norveç’i mağlup eden Türkiye, üçüncü maçta Karadağ ile 3-3 berabere kalmıştı.

Eylül ayında üç maç oynayacak A Milli Takım’ın fikstürü şöyle:

1 Eylül: Türkiye – Karadağ

4 Eylül: Cebelitarık – Türkiye

7 Eylül: Hollanda Türkiye