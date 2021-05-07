2022 Dünya Kupası’nda sarsıntı için gözlemci kullanılacak

07 Mayıs 2021 Cuma, 11:38

FIFA’nın Football Magazine Show programına konuk olan FIFA Sağlık Direktörü Andrew Massey, sarsıntılar için gözlemcilerin gelecek yıl düzenlenecek dünya kupasında deneneceğini belirtti.

Gözlemcilerin tribünden sarsıntıları tespit etmek için görevlendirileceği ve takım doktorlarıyla birlikte çalışacağı ifade edildi.

“İŞLERİ KOLAYLAŞTIRACAK”

Massey programda şunları söyledi, “Çoğu zaman futbol maçlarında en önde otursanız bile bazı şeyleri kaçırabilirsiniz. Önünüzde yürüyen insanlar, menajerler, yardımcı hakemler ve ısınan oyuncular var. Bu yüzden bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz. FIFA’nın düzenlediği tüm organizasyonlarda video tekrarları olacak. Gerekirse takımlara bilgi aktarabilecek sarsıntı gözlemcileri olacak. Bu işleri çok daha güvenli hale getirecek.”