21 yaşındaki Mercan Sönmez'in hikâyesi 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e Mercan'ın hikâyesi damga vurdu. Programa Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katılan 21 yaşındaki yarışmacı, "Buraya katılmak benim hayatımda bir mucize. Bir evde 3-4 kızsanız ve geçim sıkıntınız varsa; evlenmediyseniz ailenize yük oluyorsunuz. Çünkü siz evlenmeyi değil, okumayı seçmişsiniz" diye konuştu.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerle buluşan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı. 21 yaşındaki yarışmacı Mercan Sönmez'in hikâyesi
herkesi duygulandırdı.
Yarışmaya Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden katılan Mercan, ailesinin çiftçilikle uğraştığını vurgulayarak hem çalıştığını hem de okuduğunu belirtti. Yarışmaya katılma amacını da açıklayan Mercan, geçim derdine düşen ve erken yaşta çalışmak zorunda kalan genç kızlara umut ışığı olmak istediğini dile getirdi.
Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mercan'ın
anlattıkları Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere tüm stüdyoyu duygulandırdı.
“ÇÜNKÜ SİZ EVLENMEYİ DEĞİL...”
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Mercan, şu
ifadeleri kullandı:
“Bizim oralardaki kızlar, erkenden geçim derdine düşüyor.
Ben yarışmaya katılarak onlara umut ışığı olmak istedim. Çünkü bu yarışmaya
katılmak benim hayatımda bir mucize. Bir evde üç-dört kızsanız ve geçim
sıkıntınız varsa; evlenmediyseniz ailenize yük oluyorsunuz. Çünkü siz evlenmeyi
değil, okumayı seçmişsiniz. Bir şekilde aileye destek olmalısınız.”
Hem okuyan hem de çalışan ve ailesine destek olan Mercan,
yarışmaya kabul edildiği için Kenan İmirzalıoğlu ve Milyoner ekibine teşekkür
etti.
Bunun üzerine Kenan İmirzalıoğlu, şunları söyledi: "Ne
demek Mercan, sen bu ülkenin vatandaşlarından birisin. Memleketinde o kadar
zorluğun arasında üniversiteyi de kazanmışsın, bu çok önemli. Ben de bir çiftçi
çocuğuyum, biz de babamıza çok yardım ettik tarlada. Fakat o da her zaman bizim
okumamızı istedi. Çok şükür başarabildik ve şu an karşılıklı oturabiliyoruz iki
çiftçi evladı olarak.”
“HEP GÜLSÜN BİZİM İÇİN YETER”
Mercan'ın 20 yaşındaki kız kardeşi Merve Sönmez de şöyle
konuştu:
“Biz Mercan'la hayatımız boyunca hep bir yolculuktaydık.
Burası da bizim için çok önemli ve güzel bir durak oldu. Hayatım boyunca ben
Mercan'a güvendim. Ne kazanacaksa, gönlünden geçen ne olursa o bizim
kabulümüzdür. Kendisine güvensin ve hep gülümsesin bizim için yeter.”
Hedeflerinden de bahseden Mercan, dört ihtimal üzerine
düşündüğünü belirterek A, B, C ve Z planı olduğunu söyledi.
Mercan, “A planım; 125 bin kazanırsam, e-ticaret üzerine uluslararası bir proje düşünüyorum. B planım da eğer 60 bin alırsam ticari işletme işletmeyi düşünüyorum. 15 bin kazanırsam ve avukat olursam kendi hukuk büromu açmak isterim. Z planım ise buraya gelmekti” diye konuştu.
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