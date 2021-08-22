'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu

22 Ağustos 2021 Pazar, 17:46

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 947. bölümü ile ekranlardaydı. Merve isimli yarışmacı henüz baraj sorusundayken gelen TDK ve yazım yanlışı sorusu sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi

CEVAP SORUNUN İÇİNDE GİZLİYDİ

Yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? sorusu yöneltildi. Cevap şıkları arasında düşünceye dalan yarışmacı soruda gizli olan cevabı fark edemeyince joker kullanma kararı aldı ve yarı yarıya jokeriyle doğru olmayan iki şıkkın elenmesini sağladı. Bunun ardından geriye B ve D şıkları olan "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları kaldı.

İki şıkkı da telaffuz ederek doğruyu bulmaya çalışan Merve Ada isimli yarışmacı D şıkkını kendisine daha yakın buldu ve yanlış cevap verdiğini işaret eden sesi duyunca büyük üzüntü yaşadı.



