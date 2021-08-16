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AÇIKLAMA YAYIMLADILAR

Bu soru Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamayla kınandı. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık. Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."