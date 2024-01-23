23 Ocak Salı MANİSA SOMA elektrik kesintisi: SOMA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 00:35

Güncelleme: 23.01.2024 - 00:35

MANİSA SOMA ilçesinde 23 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SOMA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SOMA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında ÇATALÇAM; , ÇATALCAM KÖYÜ İÇ YOLU, ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DEVLETHAN; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DUĞLA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında DUĞLA MH.; DUĞLA KÖYÜ İÇ YOLU, PATİKA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KAPLAN; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KAPLAN MH.; KAPLAN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KİRAZ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KİRAZ MH.; KARACAHİSAR KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KOBAKLAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında KOBAKLAR MH.; KOBAKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KOBAKLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında MENTEŞE; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında MENTEŞE MH.; MENTEŞE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında TÜRKALİ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ2, İSİMSİZ4, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Kısacıklar Cad. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında TÜRKALİ MH.; PATİKA, TÜRKALİ KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında YAYLADALI; , İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-23 2024-01-23 10:00:00.000-2024-01-23 13:00:00.000 saatleri arasında YAYLADALI MH.; PATİKA, YAYLADALI KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır