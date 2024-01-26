26 Ocak Cuma İSTANBUL ESENLER elektrik kesintisi: ESENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL ESENLER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ESENLER'de 26 Ocak Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ESENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL ESENLER ilçesinde 26 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ESENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ESENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1002., 1003., 1008., 991., 992., 993., 994., 995., 996., 997., 998. sk bölgelerinde 26/01/2024 08:00:00 - 26/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 839., 845., 865., 867., 867/1., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 846., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 865., 869/1., 870., ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 865., 869/1., 870., ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 839., 845., 865., 867., 867/1., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 843., 844., 849., ATIŞALANI sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 868., 869., KARAOĞLANOĞLU sk / KEMER mah 901. sk bölgelerinde 26/01/2024 09:30:00 - 26/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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