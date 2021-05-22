3-5 bin liralık desteği, salgınla mücadele önlemlerinden etkilenen alacak

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başı açıkladığı esnafa destek paketinin usul ve esasları belirlendi. 235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilmesini kapsayan karara göre destek alacak esnafın “salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden etkilenmiş olması ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteriyor olması” gerekecek.

17 MAYIS 2021 İTİBAREN OLAN MÜKELLEFLER



Gerçek kişi tacirler için de aynı şartlar aranacak. Hibe, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak program çerçevesinde doğrudan verilecek. Destekten 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Destekten yararlanan esnaf ve sanatkâr, Türkiye Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair cumhurbaşkanı kararının 5. maddesinin 4. fıkrası hükmünden istisna tutulacak.

Bu da şu anlama geliyor: Halk Bankası’nın faiz indirimli kredisinden yararlanabilmek için son 5 yıl içerisinde başka bir kamu kurum ve kuruluşunun desteğinden yararlanmamış olma şartı aranıyordu. Yeni paketteki istisna kararıyla esnaf ve sanatkârdan başka bir destekten yararlanmadıklarına dair taahhütname istenmeyecek. Hibe desteğinin verilmesine ilişkin diğer ayrıntılar ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.