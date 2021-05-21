Esnafa hibe desteği başvuruları için tarih belli oldu!

21 Mayıs 2021 Cuma, 14:22

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklaması yaptı.

Twitter hesabından açıklama yayımlayan Bakan Muş, şunları kaydetti:

"UYGULAMA ESASLARINI BELİRLEDİK"

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

KİMLER FAYDALANACAK?

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.



