Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır 2021? 5 bin TL - 3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?
Hibe desteği başvurusu son dakika haberleri gündemde bireyler tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası esnafa müjdeyi sıraladı ve 5 bin TL hibe desteğini açıkladı. Vatandaşlar ise 5 bin TL hibe kimlere veriliyor, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Peki, hibe desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
Esnafa hibe desteği müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki grup olarak belirlenen işletmelere 5 bin TL hibe ödemesi yapılacağını belirtti. Esnaf ve iş yeri sahipleri ise 5 bin TL hibe başvuru ekranı ve şartlarını araştırıyor. İşte, esnafa hibe desteği detayları...
5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.
3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.
BAKAN MUŞ DETAYLARI AÇIKLADI''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.
İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır."
İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.
1 Milyon 384 Bin'den fazla esnaf ve sanatkarımıza iki ayrı grup halinde 4 Milyar 622 Milyon liralık hibe desteği sağlayacağız.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 17, 2021
Birinci grup 5 bin, ikinci grup 3 bin
hibe desteği alacak.
Her daim esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz..
Hayırlı olsun.. pic.twitter.com/8NGGjcRCgJ
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