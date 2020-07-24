3 bakanlık, 4 yılda şiddet mağduru sadece 60 kadını takip edebildi!

24 Temmuz 2020 Cuma, 09:58

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kadına şiddet olaylarının sayısı ve bu şiddettin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili Meclis’e verdiği soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile imzalanan ortak protokol kapsamında 6 pilot ilde şiddette maruz kalan takip edildiğini belirtti.

4 YILDA SADECE 60 KADIN TAKİBE ALINDI

Bakan Gül’ün açıklamasına göre; 2015-2019 yılları arasında 17’si Ankara, 17’si İzmir, 8’i Antalya, 9’u Gaziantep, 7’si Bursa ve 2’si İstanbul olmaz üzere 60 kadın takibe alındı. 7’si Ankara, 2’si İzmir, 3’ü Bursa ve biri İstanbul’da olmak üzere 16 kadın da halen izleniyor.

Bakan Gül, Tanrıkulu’nun şiddet olaylarının sayısıyla ilgili de adli sicil istatistiklerine bakılabileceğini belirtti. Bakan Gül’ün işaret ettiği adli sicil istatistiklerine göre ise 2019 yılında Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili 4 bin 76 suç duyurusu geldi. Savcılıklar bu suç duyurularının yüzde 82,4’ünü yani 3 bin 357’sine “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. 'Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar' başlığı altında 138 bin 529 şikayet geldi ancak bu şikayetlerin yüzde 46,9’u yani 64 bin 972’si takipsizlikle sonuçlandı.

6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' hükümleri doğrultusunda mahkemelere 264 bin 660 koruma talebi geldi. 41 bin 383 talep reddedildi. 44 bin 926 talebe kısmen ret kararı verildi. 2012 yılında 139 bin 31 koruma talebinden 16 bin 301’i reddedilmişti. Toplam talepler içerisinde 2012 yılında 11,8 olan ret kararı oranı 2019 yılında 15,6’ya yükseldi. 2012 yılında toplam talepler içerisinde yüzde 83,3 olan kabul oranı ise yüzde 81,2’ye düştü.