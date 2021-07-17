3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye gönderildi

CHP'li Özgür Karabat, AK Partili Vahit Kiler ve MHP'li İsmet Büyükataman'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, TBMM'ye sunuldu.

(DHA)
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:57
3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye gönderildi
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın dokunulmazlık dosyaları Adalet-Anayasa komisyonu'ndan oluşan Karma Komsiyonu'na sevk edildi.


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