3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye gönderildi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:57

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.



Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın dokunulmazlık dosyaları Adalet-Anayasa komisyonu'ndan oluşan Karma Komsiyonu'na sevk edildi.

