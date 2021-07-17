3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye gönderildi
CHP'li Özgür Karabat, AK Partili Vahit Kiler ve MHP'li İsmet Büyükataman'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, TBMM'ye sunuldu.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit
Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık
dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis
Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın
dokunulmazlık dosyaları Adalet-Anayasa komisyonu'ndan oluşan Karma Komsiyonu'na
sevk edildi.
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