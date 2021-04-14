Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Son dakika haberlerine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül
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