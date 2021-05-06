3 Türk pilotun ralli başarısı
Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden 3 Türk pilot Emir Aşarı, Ersin Yücesan ve Mustafa Mehmet Kaya Almanya’da gerçekleşen Nürburgring Langstrecken Serie'nin (NLS) Endurtans Şampiyonası’nda başarıdan başarıya koşuyor.
Geride kalan haftasonu dünyanın en zorlu ve tehlikeli pisti olarak kabul edilen Nürburgring’de şampiyonanın 3’üncü yarışı gerçekleşti. Şampiyonanın V4 kategorisinde mücadele eden Emir Aşarı damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.
2018 Türkiye Pist Şampiyonu Ersin Yücesan ile Mustafa Mehmet Kaya ise SP8T kategorisinde birincilik mücadelesi verdi. Kendi kategorisindeki yarışı baştan sona domine eden Mustafa Mehmet Kaya birinci, Ersin Yücesan ise bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeyi başardı. 3 Türk pilot da şampiyonanın 3’üncü ayağında podyuma çıkmayı başardı.
Ersin Yücesan ile Mutafa Mehmet Kaya önümüzdeki ay yapılacak Nürburgring 24 Saat Yarışı’nda kategorilerinde birinciliği hedefliyor.
İlgili Haberler
- Formula 1’de Romain Grosjean Mercedes ile piste çıkacak
- Fenerbahçe'nin Alanya maçı ile ilgili isteği belli oldu
- Anadolu Efes'in de katılacağı Final Four takvimi belli oldu
Video Haberler
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- Sezen Aksu'dan iktidara sert tepki
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması