Anadolu Efes'in de katılacağı Final Four takvimi belli oldu

06 Mayıs 2021 Perşembe, 13:17

28 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da yapılacak olan EuroLeague Final Four maçlarının takvimi açıklandı.

Takvime göre ilk maç 28 Mayıs Cuma günü 19.00'da oynanacak olan CSKA Moskova- Anadolu Efes karşılaşması olacak.

Bir diğer yarı final müsabakası ise aynı gün saat 22.00'de FC Barcelona ve AX Armani Exchange Milan arasında geçecek.

Temsilcimiz Anadolu Efes geçtiğimiz günlerde çeyrek final beşinci maçında Real Madrid'i sahasında 88-83 yenip, seriyi 3-2 kazanarak adını Final Four'a yazdırmıştı.

Dördüncü kez Final Four'a katılacak olan Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile final bileti için mücadele edecek. Bu sezon ligde en çok skor elde eden iki takımın bu karşılaşmasının da öncekiler gibi yüksek skorlu geçeceği tahmin ediliyor. CSKA maç başına 84.4 sayı ile listede birinci olurken, Efes 84.1 ortalamaya sahip.

Son şampiyon CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko ile karşılaştığı üç maçı da çift haneli farkla kazanarak dokuz maçlık galibiyet serisiyle Köln'e gelecek. Dördüncü kez Final Four için parkeye çıkacak olan temsilcimiz Anadolu Efes ise, Real Madrid ile yaptığı son dört maçını üstünlükle tamamlayarak yarı final biletini almaya hak kazanmıştı.

Aynı gün oynanacak olan FC Barcelona ve AX Armani Exchange Milan karşılaşmasında ise Barcelona'nın yedi yıl sonra ilk kez yarı final oynayacak olması dikkat çekiyor. Milan ise 29 yıllık Final Four kuraklığına son vererek, dördüncü EuroLeague kupasını kaldırmak için hazırlanıyor.

Barcelona beşinci maçında Zenit St. Petersburg'u 79-53'lük bir skor ile mağlup ederken, Milan ise FC Bayern Münih'i 92-89'luk bir skor ile geride bıraktı.

FinalFour'daki üçüncülük maçı 30 Mayıs 18.30'da, şampiyonluk maçı ise yine aynı gün 21.30'da oynanacak.