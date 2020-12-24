301 madencinin ölümünden sorumlu isimlere tazminat verildi

24 Aralık 2020 Perşembe, 17:06

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetti. Katliamın ardından Somalı madencileri bu sefer Ankara yolu bekliyordu. Ölen madencilerin arkadaşları, Eynez ocağının yanı sıra, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin işlettiği Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan işçilerin iş akitleri feshedildi. Ancak hakları ödenmedi. Madenciler Bağımsız Maden İş Sendikası’nda örgütlendi ve 5 Ekim 2019 tarihinde Ankara yollarına düştü.

Madencilerin yürüyüşü kamuoyunda yankı buldu ve onlara tazminatlarının ödeneceği söylendi. Madenciler için 28 Temmuz 2020 tarihinde TBMM’de kanuni düzenleme yapıldı. Soma Kömür İşletmesinde çalışan madencilere tazminat ödenecekti. 22 Aralık günü Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) liste yayınladı ancak alacağı olan 3 bin 334 işçinin yarısına yakını listede yer almadı. Gerekçe ise listenin Soma Kömür İşletmeleri’nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdiği ‘ahlaki nedenle işten çıkarılma ve kendi isteğiyle ayrılma’ anlamına gelen çıkış kodlarıyla işçileri işten atmasıydı. Ayrıca tazminat alacağı için dava açan işçiler de vardı ve TKİ o işçilerden de feragatname istedi.

CEZA ALANLARA TAZMİNAT

İşçiler tazminat almaya hak kazanan isimleri gördüğünde ise şok oldu. Arkadaşlarının ölümünden yargılanan isimlere tazminat verilecekti. Katliama ilişkin davada, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapis cezası, Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası, Mehmet Ali Günay Çelik 11 yıl hapis cezası, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık 10 yıl 10 ay hapis cezası, Hüseyin Alkan ve Mehmet Erez 10 yıl hapis cezası, Fuat Ünal Aydın ve Haluk Evinç 8 yıl 4 ay hapis cezası, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezası aldılar. Bu isimlerin tazminat alacağı ortaya çıktı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder bu isimlerin tazminat listesinde yer almasının kendilerini derinden zedelediğini vurgulayarak, “Bu liste çarpık olarak hazırlandığının göstergesi” dedi. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, “Listelerde katillerin isimleri var, listeler düzeltilmeli” diye vurguladı.