3.2 milyon abonenin elektrik ve gazı kesildi
Covid-19 salgınında yılın ilk 9 ayında 2.6 milyon elektrik, 600 bin abonenin ise doğal gazı kesildi.
Koronavirüs salgınının da etkisiyle yurttaşın geçim derdi katlanarak arttı. Yüz binlerce çalışanın kısa çalışma ödeneğine ya da ücretsiz izine yönlendirilmesi aileleri temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumu düşürdü. Milyonlarca işsiz ise salgında tamamen çaresiz kaldı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Bu yılın ilk 9 ayında 2.6 milyon elektrik, 600 bin doğal gaz abonesi, faturalarını zamanında ödeyemedi. Toplam 3 milyon 200 bin abonenin elektrik ve doğal gazı kesildi.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020'nin Ocak-Eylül aylarında gönderilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından, yüzde 0.95'inin (yaklaşık 2.6 milyon); 128 milyon 809 bin 427 doğal gaz faturasından da yüzde 0.46'sının (yaklaşık 600 bin) zamanında ödenmediğini ve bu abonelere “geçici kesinti” uygulandığını açıkladı. Dönmez, “Mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğal gaz arzı sağlanmıştır” dedi.
Önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP'li Erkan Aydın, Türkiye genelinde elektrik ve doğal gaz faturalarının ödenemeyerek kesilmesinin ekonominin geldiği noktayı gözler önüne serdiğine dikkat çekti.
YURTTAŞIN BORCU ARTACAK
CHP'li Erkan Aydın, “Pandemi yasaklarının yeniden başlamasıyla evde kalma sürelerinin uzaması ve kış koşullarının giderek sertleşmesiyle artacak doğal gaz kullanımıyla yurttaşımızın borcunun üzerine borç eklenecek. Bu yurttaşlarımız açısından sürdürülebilir değil. Hükümetin bir an önce doğal gaz giderlerini düşürmeye yönelik adımlar atması ve yurttaşlarımızın bu konudan doğan mağduriyetlerini gidermesi gerekmektedir” dedi.
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