04 Mayıs 2021 Salı, 16:50

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, toplumsal olaylarda polislerin davranışlarına ilişkin, vatandaşlarca ses ve görüntü alınmasının engellenmesi, şartlar oluştuğunda da adli işlem yapılması talimatı veren genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 36 baro ayrı ayrı dava açtılar.

Bursa Barosu adına Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aslı Evke Yetkin’in Danıştay’da açtığı davada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 2021 tarihli genelgesinin; yetki, şekil, sebep, konu, maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Dava dilekçesinde, söz konusu idari işleme Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özel hayatın gizliliği” kapsamında, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak “Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir”; ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “kişilerin özel hayatının gizliliği ile bu gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi cezai yaptırım altına alınmıştır” hükümlerinin dayanak yapıldığına dikkat çekildi.

"KANUNSUZ EMİR"

Genelgenin ‘kanunsuz emir’ niteliğinde olduğuna işaret edilerek, Anayasa’nın 137. maddesinin de “konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” hükmü de hatırlatıldı.

TOPLAM 36 BARO DAVA AÇTI

Genelgenin iptali için Bursa’dan başka Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van baroları da dava açtı.