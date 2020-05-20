4 gün çalışma, 3 gün tatil sistemi geliyor
Koronavirüs salgınına erken müdahale eden ülkelerden biri olarak dikkat çeken Yeni Zelanda'da başbakan Jacinda Ardern, iç turizmi ve ekonomiyi canlandırmak için "Dört çalışma günü" sistemini getirerek 3 günlük tatillere geçiş yapılabileceğini duyurdu.
Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi kazandıklarını geçen ay duyuran ve çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern’in dün gece yaptığı açıklama uluslararası kamuoyunda heyecan yarattı.
Ardern, yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasak olması sebebiyle iç turizmi canlandırmak ve ekonomiyi artırmak için haftanın günlerinde yeni bir düzenleme yapılabileceğini sinyalini verdi. Ardern hafta içinde çalışma günlerinin dört güne inmesinin ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.
Facebook üzerinden canlı yayın yapan Ardern, daha kısa bir hafta ile ekonominin artabileceğini ve iç turizmin hareket kazanabileceğini dile getiren Ardern vatandaşların bu düzenle birlikte iş/günlük yaşam dengesini de sağlayabileceğini vurguladı.
Video Haberler
- Kebapçıya silahlı saldırı anı kamerada!
- Altaylı'nın Burhan Kuzu için söyledikleri olay oldu
- Şiş Nani ağıtıyla yaşanılan acıları tekrar hatılatıyor
- Buzullara aldırış etmeden balıklama atladı
- Yer: İstanbul... Amatör kameraya böyle yakalandılar
- İstanbul'da market önünde maske gerginliği
- Cahit Berkay 19 Mayıs akşamı sevenleri için çaldı
- Hastaneye götürülürken, ambulansta doğum yaptı
- Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret
- Arda Turan da bayramları karıştırdı