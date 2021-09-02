4 ülkeden 'dijital para' adımı

02 Eylül 2021 Perşembe, 13:04

Dunbar Projesi olarak adlandırılan çalışmayla birlikte dijital fiat para cinsinden uluslararası ödemeleri yapılması için ortak bir platform geliştirilmesi hedefleniyor. BIS’in açıklamasına göre, sistem merkezi dijital para birimleri arasında doğrudan aktarım yapılmasına olanak sağlayarak maliyet ve harcanan süreyi düşürecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, BIS İnovasyon Merkezi Singapur Genel Müdürü Andrew McCormack, “Çoklu CBDC’ler üzerindeki çalışmalarız bir sonraki aşama için zemin oluşturuyor ve küresel ödeme bağlanılarını kuruyor“ dedi.

BİTCOİN 50 BİN DOLAR SINIRINA DAYANDI

Kripto para piyasaları deneme haberinin duyulmasının ardından perşembe günü yükselişe geçti. Ethereum 3.700 doların üzerine tırmanırken Bitcoin yeniden 50 bin dolar sınırına dayandı.