5 katlı binanın bodrumundaki tüpler patladı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziosmanpaşa’da bulunan 5 katlı bir binanın bodrumunda bulunan 3 tüpün henüz bilinmeyen bir sebeple patlamasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Binadaki dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 4’ü dumandan etkilenen toplam 16 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Asalet sokak üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Edinile bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katında bulanan 3 tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Sokağa dökülen mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri panik yaşayan çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise bodrum katta bulunan yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri bodrumdaki yangına müdahale ederken, merdiven aracıyla da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 4 kişiyle birlikte toplam 16 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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