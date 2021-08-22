Yer: Çorum! 5 saat sonra teslim oldu

22 Ağustos 2021 Pazar, 07:40

Çorum'da pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan şahıs, 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta iki gün üst üste aynı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M.Y. isimli şahıs, bu defa pompalı tüfekle bir berber dükkanını bastı.

ÇOCUĞUNU GÖRMEK İSTİYOR

Ailevi sorunlar nedeniyle çocuğundan ayrı olduğunu belirten M.Y, bu kez girdiği bir berber dükkanında 4 kişiyi rehin aldı. Zaman zaman işyeri içerisinden pompalı tüfekle dışarıya ateş açan şahıs için polisler seferber oldu.

İÇERİDE EN SON KENDİ KALDI

5 saat süren kriz sırasında içerideki tüm rehineleri bırakan M.Y, saat 22:00 sıralarında pompalı tüfeği bırakarak polislere teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.