5 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunan AKP'li Refik Yakıt tahliye edildi

30 Temmuz 2021 Cuma, 17:43

İzmir’de yaşayan, 2 ve 5 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi AKP eski Selçuk Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt'ın öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu adli tıp raporlarıyla kanıtlanmıştı. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve Selçuk Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Dün hakim karşısına çıkan Refik Yakıt yurtdışı yasağı ile 'hiçbir gerekçe gösterilmeden' şartlı tahliye edildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Barış Özbay, mahkeme sonrası Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Avukat Özbay tahlikeye kararı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Dün 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yaşında mağdur olarak yer alan çocuğun cinsel istismar dosyasının ilk duruşması gerçekleşti. Yargılamanın bu aşamasına kadar zorlu bir süreç yaşamamıza karşın, kök adlı tıp raporu bilimsel olarak vücuda sair bir cisim sokulması suretiyle cinsel istismarı ortaya koymasına ve mağdur ile ailesinin beyanları da bunu doğrulamasına karşın, sanık ve sanık tanıkları böyle bir olayın hiç yaşanmadığını ifade etmişlerdir.

Mahkemenin istemi üzerine anal bölgede oluşan bu izin, cinsel durum dışında oluşup oluşmadığı konusunda ek adlı tıp raporu aldırılmış, adlı tıp kurumu da ihtimalen bu durumun oluşabileceğini ifade etmiştir. Ne var ki, olayın varlığı -bu türden birçok dosyada olduğu gibi- dolaylı deliller ile bu kadar sabit iken, duruşmada tutukluluk halinin devamına ilişkin savcılık mütalaasına da aykırı olarak, adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi beklenmeyecek bir şaşkınlık ve hukuken kabul edilemez bir hal yarattı.

Cinsel istismar suçunun katalog suçlardan olması ve suçun işlendiğine ilişkin delillere dayalı somut bir şüphenin varlığına karşın, son yargı reformunun adeta acı bir karşılığı olarak mahkemece somut bir şüphe olmadığı kanaati ile tahliye kararı verilmesi bizce toplum vicdanı nezdinde ciddi bir yara açmıştır. Ne acıdır ki, sanığın önceki süreçte bir kısım siyasi bağlantılara sahip olduğunun ve Selçuk ilçesinde nüfuzunun bulunduğunun bizce bilinmesi, ister istemez olaya ilişkin daha farklı düşüncelere kapılmamamıza neden oldu."

NE OLMUŞTU?

İzmir’de babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı yönünde hakkında uzman psikolog raporu bulunan 5 yaşındaki çocuk ile 3 yaşındaki kardeşinin velayeti mahkemece babaya verilmişti.

İstismar soruşturmasını yürüten savcıyla boşanma davasına bakan hakimin evli olduğu ortaya çıkmıştı.

Anne ise çocuklarını yanına alarak şehir değiştirmek ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı da olan babadan çocuklarını gizlemek zorunda kalmıştı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, annenin davasını üstlenmiş ve dernek avukatlarının mücadelesi sonucu Refik Yakıt hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Yakıt Haziran ayında İzmir’de yakalanarak tutuklanmıştı. Çocukların velayeti de anneye verilmişti.