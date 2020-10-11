57. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

11 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Bu yılki 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. ‘Hayaletler’ toplam 5 ödülle festivalin en iyisi olurken Jüri Özel Ödülü Mahsum Taşkın’ın ‘Binbir Gece Masalları’na verildi. Festivalde 16 kategoride toplam 770 bin TL ödül verildi.

3 Ekim’de başlayan ve dün akşam sona eren festivalin Ulusal Uzun Metraj kategorisinde 12 film yarıştı. Filmler, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal’ın başkanlığını yaptığı, senarist, gazeteci, yazar, oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci, yazar, tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral’dan oluşan büyük jüri tarafından belirlendi. Atatürk Kültür Parkı’nda açık havada düzenlenen ödül törenine festivalin başkanı da olan ve koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tedavi altında tutulan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katılamadı.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Hayaletler (Azra Deniz Okyay) Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın) En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler) En İyi Kadın Oyuncu: Çatlak filmindeki rolleriyle Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler) ve Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler) En İyi Senaryo Ödülü: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır) En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde) En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler) En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde) En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde) En İyi Kısa Film: Mamaville (Irmak Karasu) En İyi Belgesel Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)