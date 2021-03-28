60-65 yaş koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Koca'nın bu haftayı kastederek '60 yaş üstü aşı randevu ekranı gelecek hafta açılacak' açıklaması sonrası, 'Aşı randevusu nasıl alınır?' araması sıklaştı. Aşı için randevu alma telefon ve internet üzerinden MHRS ve e-Devlet ekranlarından yapılabiliyor. İşte e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı...
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele
sürecinde Ocak ayında başlayan aşılama uygulaması Türkiye genelinde devam
ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bugüne kadar 14 milyon 652
bin 659 kişiye aşı uygulandı. Son olarak Bakanı Fahrettin Koca, itibaren 60-65
yaş arası yurttaşların da aşı olmak için sisteme tanımlanacağını açıkladı. Bakan
Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı
sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri
ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları
da programa dahil edildi” ifadelerini kullandı.
E-DEVLET’TE
AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Koronavirüs aşısı başvurusuna, https://www.turkiye.gov.tr/ ya da e-devlet
mobil uygulamalarından giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak
mümkün. Yurttaşlar, e-devlet giriş ekranına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/
adresinden ulaşabilir. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-nabız, MHRS mobil
uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu
işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık
kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi
SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
MHRS AŞI
RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS web sitesi üzerinden (https://www.mhrs.gov.tr/)
randevu almak için; daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna
tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik
işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız
ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu
oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı telefonunuzun
uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa
oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak
randevunuzu alabilirsiniz.
Koronavirüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan
sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından
“Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.
MERKEZİ
HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hastaneler için, yurttaşların kendilerine en uygun gün ve saatte
istedikleri hekimden kolay randevu alabilmelerini sağlayan bir sistem.
2011-2013 yılları arasında başlatılan ve “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında
oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirilen MHRS, koronavirüs aşılaması
sırasında da kullanılmaya başlandı.
AŞILAMA
İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
İlk adımda, aşı olmak için seçilen randevu gün ve saatinde,
randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından
randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu
okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası ise aşı uygulanıyor. Aşı iki
doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından
sağlık personeli tarafından oluşturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine
kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı
uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor,
hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve
Sığar hesabına gönderiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri
görüntülenebiliyor.
TELEFONLA
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Covid-19 aşısı olacak yurttaşlar, mobil uygulama veya
internetin yanı sıra ALO 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.
Yurttaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm
kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
HAFTA SONU
VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR Mİ?
Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından aşı
randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Covid-19
aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu
alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir
veya uygulamalarını kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
AŞIDA
ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?
Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler “AŞILA” mobil uygulaması üzerinden ya da 2023’e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ bilgilerini girerek SMS atabilir.
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