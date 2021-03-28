Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından yeni kısıtlamalar çıkacak mı?
Son açılma kararıyla birlikte artışa geçen vaka sayılarının ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Vakaların yükselmesinin ardından yeni yasaklar gelecek mi, aşıda ne durumdayız, normalleşmeye geçilecek mi gibi merak edilen başlıkların yarın yapılacak kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kabine toplantısı, yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapılacak.
Günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımların değerlendirilmesinin beklendiği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda; Türkiye’nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.
RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK
Düzenlenecek kabine toplantısında risk haritası da güncellenecek. İllerdeki vaka artışı nedeniyle olası tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 29 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplanacak. Toplantının saat 15.30 gibi başlaması bekleniyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.
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