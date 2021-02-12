60'ı yavru yaklaşık 70 köpek... Dağlık alanda, aç susuz ölüme terk edildiler
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bakımsız kalan onlarca sokak köpeğinin, dağlık alana bırakılarak ölüme terk edildiği iddia edildi. Köpeklerden 7'sinin öldüğünü tespit eden hayvanseverler, gözyaşlarına boğuldu.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sokak hayvanlarını besleyen Çiğdem Mavili, Çeltikçi mevkiinde dağlık alanda onlarca köpeğin ölüme terk edildiği bilgisi üzerine arkadaşlarıyla bölgeye gitti. Mavili, boş arazide 60'ı yavru yaklaşık 70 köpekle karşılaştı. Yavrulardan 7'sinin öldüğü diğerlerinin de açlık ve bakımsızlık nedeniyle ölmek üzere olduğu belirlendi.
Hayvanseverler, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 9’ncu Bölge Müdürlüğü Ankara Şubesi ekipleri de alanda inceleme yaptı. Telef olan köpekler toprağa gömüldü. Diğerleri de mama verilip beslendikten sonra toplanarak hayvan bakım noktalarında tedaviye alındı.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Gözleri görmeyen bir köpeği ölsün diye dağın başına atmışlar. Biz bu yüzden belediyeler ceza kapsamına alınsın diye haykırıyoruz. Bunun hesabını kim verecek? Hayvanlar dağın başında ölüme terk edilmiş" dedi.
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